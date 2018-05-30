Маршруты «Саратовских авиалиний» распределят после ЧМ-2018 — Минтранс

Окончательное решение по использованию маршрутов, на которых «Саратовские авиалинии» были единственной авиакомпанией, будет принято после чемпионата мира по футболу.



Такое решение принято из-за активного задействования всех перевозчиков на мероприятии. В настоящее время через Саратовскую область организованы транзитные рейсы, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову.

«Саратовские авиалинии» были единственным перевозчиком на маршрутах из Саратова в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сургут, из Кирова в Санкт-Петербург, из Красноярска в Благовещенск и из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал межведомственную группу для решения вопросов, связанных с отменой всех полетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Напомним, авиакомпания объявила об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.