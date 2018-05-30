В Башкирии производители молока сообщили о проблемах с торговыми сетями из-за электронной ветсертификации

Производители молочной продукции Башкирии рассказали, что торговые сети могут сорвать внедрение в республике системы электронной ветеринарной сертификации. Проблемы возникают из-за системы штрих-кодирования, рассказал председатель «Молочного союза республики Башкортостан» Ильдар Файзуллин на совещании в Минсельхозе РБ.

Каждая торговая сеть имеет собственную систему штрих-кодов, передает «Интерфакс». Это влечет за собой дополнительные расходы для производителей.

«Мы с крупными сетями не смогли прийти к соглашению по штрих-кодированию. Ни одна сеть с нами на эту тему общаться не будет, мы не можем им указывать… С 1 июля мы не сможем отгружаться», — приводит агентство слова Файзуллина.

Напомним, что ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказывал о проблемах, которые федеральные ретейлеры несут для местных сетей.

Ранее уже сообщалось, что внедрение системы «Меркурий» (система электронной ветеринарной сертификации) может привести к пропаже с прилавков торговых сетей ряда продуктов.