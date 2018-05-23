В российских магазинах с 1 июля могут исчезнуть некоторые продукты из-за системы «Меркурий»

С 1 июля в России товарам животного происхождения, которые не прошли ветеринарную сертификацию по системе «Меркурий», закроют доступ на прилавки магазинов. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о колбасе, сосисках, йогуртах, рыбе и других продуктах. По словам представителя Ассоциации компаний розничной торговли Ольги Фабрикантовой, все торговые компании АКОРТ прошли регистрацию в Россельхознадзоре, однако поставщики разных сетей готовы только на 20 — 50%.

В связи с этим к территориальным органам ветеринарного контроля обратились с просьбой помочь поставщикам зарегистрироваться в «Меркурии».



В системе отражается каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения: молочных и мясных, яиц, меда, рыбы. Она призвана уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах.



Ранее «Реальное время» подробно писало о саботаже «Меркурия» со стороны частных производителей и переработчиков молока в Татарстане.