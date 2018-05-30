Президент РФПЛ Сергей Прядкин: «Семак прошел хорошую школу»

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Зенита».



«Он прошел очень хорошую школу. Думаю, он будет очень хорошо воспринят зенитовскими болельщиками. Руководство «Зенита» и «Газпрома» принципиально подходили к выбору главного тренера. Не просто так они сделали ставку на Сергея Семака, он должен оправдать ожидания. Пожелаю ему удачи», — передает слова Прядкина Sport24.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

В прошлом сезоне Семак привел «Уфу» к шестому, рекордному для нее, месту в РФПЛ.



Накануне Семак возглавил питерский «Зенит».

