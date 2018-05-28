Группа Дерипаски En+ попросила у государства повысить тарифы на электроэнергию

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Группа En+, принадлежащая Олегу Дерипаске составила список льгот, которые могло бы предоставить государство, чтобы облегчить положение бизнеса под американскими санкциями.

Главные льготы, запрашиваемые группой, — это избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности (каникулы на 5 лет), освобождение от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке и переход на свободные двусторонние договоры с «РусГидро» и «Росэнергоатомом», передает «Коммерсантъ».



Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.