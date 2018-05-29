Итоги дня: новый глава ОКР, предупреждение о глобальном финансовом кризисе от Сороса, назначение врио губернаторов ЯНАО и Тюменской области

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 мая.

В России продолжились кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Первый регион будет возглавлять 30-летний Дмитрий Артюхов, а второй — Александр Моор.

Также сегодня состоялось назначение нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). Этот пост занял Станислав Поздняков. Экс-глава ОКР Александр Жуков избран почетным президентом.

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что мир может столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. Чтобы избежать этого, необходимо снизить миграционную нагрузку на континент и провести радикальную трансформацию структуры Евросоюза, считает Сорос.

Между тем Сирия сегодня признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Глава южноосетинского МИДа Дмитрий Медоев сообщил, что республика рассмотрит вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.

Также стоит упомянуть о достижении Республики Татарстан. Регион выиграл 920 млн рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Татарстан забрал 14 грантов из 80 возможных, получив при этом почти 1/5 часть всего бюджета конкурса.