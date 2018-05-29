Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России

Новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) избрали Станислава Позднякова.



За его кандидатуру отдали свои голоса 214 делегатов, еще 56 проголосовали за Александра Попова, передает «Чемпионат».

Генеральным директором ОКР был переизбран Владимир Сенглеев. Он занимает эту должность с 2014 года.

Генеральный секретарем стала Анастасия Давыдова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Первым вице-президентом избран Игорь Левитин. Вице-президентами ОКР стали Вячеслав Аминов, Геннадий Тимченко, Владимир Кожин и Василий Титов.

Кроме того, бывший глава ОКР Александр Жуков избран почетным президентом. Этим званием также обладают экс-руководители организации Виталий Смирнов и Леонид Тягачев.



Напомним, что в начале мая Александр Жуков объявил, что не станет участвовать в выборах главы ОКР.