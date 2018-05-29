Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора. Об этом говорится на сайте Кремля.

Указ о назначении Моора на новую должность вступает в силу со дня его подписания.

Должность главы региона стала вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в состав нового правительства России, возглавив Минстрой.



До назначения врио губернатора с февраля 2011 года Моор был мэром Тюмени. Ранее он возглавлял департамент имущественных отношений администрации города.



Накануне губернатор Магаданской области Владимир Печеный и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушли в отставку. Временно исполняющими их обязанности назначены глава Нижнего Тагила Сергей Носов и мэр Якутска Айсен Николаев соответственно.

