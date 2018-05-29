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Миллиардер Джордж Сорос предсказал глобальный финансовый кризис

15:59, 29.05.2018
Миллиардер Джордж Сорос предсказал глобальный финансовый кризис
Фото: ru.wikipedia.org / Harald Dettenborn

Мир может столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. Об этом заявил миллиардер Джордж Сорос в ходе своего выступления в Париже.

По его мнению, срыв ядерной сделки с Ираном и разрушение «трансатлантического альянса между ЕС и США» окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут девальвацию валют развивающихся стран.

«То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», — цитирует Сороса агентство Bloomberg.

Миллиардер считает, что решить проблемы можно путем снижения миграционной нагрузки на континент и радикальной трансформацией структуры Евросоюза.

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