Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия договорилась о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщается на сайте абхазского президента Рауля Хаджимбы и южноосетинского МИДа.

По словам главы южноосетинского МИДа Дмитрия Медоева, республика рассмотрит вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.

«Признание Сирийской арабской республикой Южной Осетии имеет для нас большое значение. Мы признательны президенту САР Башару Асаду за принятие такого решения. Это большая честь для нас, и это накладывает на нашу страну большую ответственность», — цитирует Медоева «РИА Новости».



Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Затем это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.

