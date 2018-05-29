Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен 30-летний Дмитрий Артюхов

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Об этом говорится на сайте Кремля.

Указ о назначении Артюхова на новую должность вступает в силу со дня его подписания. Ранее он был заместителем главы региона по экономике.



В случае победы на выборах Артюхов станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет. Сейчас самым молодым главой региона является 31-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, что кресло губернатора ЯНАО стало свободным после того, как Дмитрий Кобылкин вошел в состав нового правительства России. В нем он возглавил Министерство природных ресурсов и экологии.



В числе возможных претендентов на вакантную должность СМИ называли замгубернаторов ЯНАО Дмитрия Артюхова и Алексея Ситникова, а также первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.