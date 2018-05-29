Татарстан выиграл 920 млн рублей на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях

Республика Татарстан выиграла 920 млн рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

В номинации «Исторические поселения» победили концепции развития площади имени Ленина в Елабуге и проект благоустройства территории «Святого ключа» и сельского озера в Билярске. На реализацию каждого проекта из федерального бюджета будет выделено по 50 млн рублей.

В номинации «Малые города» с количеством жителей до 10 тыс. человек грант получили проекты благоустройства площади по улице Пионерская в Болгаре и набережной реки Кама в Лаишево. Для каждого из них выделят по 30 млн рублей.

В номинации «Малые города» с количеством жителей от 10 до 20 тысяч человек победителями стали: набережная реки Мензеля в Мензелинске, городской пруд в Тетюшах, парк «Орешник» в Агрызе и гостиный двор братьев Комаровых в Кукморе. Эти города получат на реализацию проектов по 55 млн каждый.

Обладателями грантов в размере 80 млн рублей в категории «Малые города» с количеством жителей от 20 до 50 тысяч человек стали проекты благоустройства улицы Карла Маркса в Нурлате, парка «Нефтьче» в Бавлах и улицы Сююмбике в Азнакаево.

Самые крупные гранты — 100 млн рублей — в номинации «Малые города» с количеством жителей от 50 до 100 тыс. человек из федерального бюджета получили проект активации городского центра города Бугульма, парк культуры и отдыха имени Горького в Лениногорске, бульвар по улице Карла Маркса в Чистополе.

Таким образом, всего Татарстан выиграл 14 грантов из 80 возможных. Общий фонд конкурса равняется 5 млрд рублей.



Ранее стало известно, что все 24 проекта благоустройства малых городов и исторических поселений Татарстана прошли в финал всероссийского грантового конкурса.