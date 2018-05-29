Минниханову представили новый туристический маршрут — «Путь Тукая»

Сегодня президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили этнотуристический культурологический маршрут «Тукай Юлы — Путь Тукая».

По словам председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой, проект создан для привлечения интереса туристов к творчеству и жизни татарского поэта и просветителя Габдуллы Тукая.



Предполагается, что это будут пешеходный и велосипедный маршруты для культурного паломничества по Высокогорскому, Арскому, Атнинскому, Балтасинскому и некоторым другим районам республики. Уже были сделаны пробные заезды в несколько населенных пунктов согласно проектному маршруту, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что Рустам Минниханов 26 апреля, в День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая, наградил лауреатов Государственной премии имени Тукая 2018 года. Об особенностях премии «Реальному времени» рассказал депутат Государственного совета РТ, писатель и поэт Разиль Валеев.