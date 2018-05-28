Уфимец Оськин забивает за россиян на хоккейном «Кубке Черного моря» в Сочи

В Сочи проходят матчи традиционного международного турнира среди хоккейных молодежных сборных «Кубок Черного моря».

Напомним, в составе российских сборных выступают уфимские игроки: вратарь Даниил Тарасов и форвард Александр Оськин (оба — «Толпар»), а также новички главной команды «Салавата Юлаева» — защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.

В первой игре против сборной Швейцарии (победа — 9:2) приняли участие Даниил Тарасов и форвард Александр Оськин. Голкипер провел на льду 53 минуты и пропустил две шайбы, а нападающий отличился голом и результативной передачей.

Оськин отличился и в матче против датчан, который россияне выиграли со счетом 4:1. На его счету гол.

Павел Шэн играет за другую сборную России, он забросил одну из шайб в победном (5:1) матче против швейцарцев. Его одноклубник Рубинчик пока результативными действиями не отметился.

28 мая российские сборные (красная и белая), лидирующие в турнире, встретятся в очном поединке.

