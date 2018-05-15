Четыре уфимца вызваны в молодежную сборную Брагина

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил список хоккеистов, которые примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в преддверии «Кубка Черного моря».

В расширенный состав попали сразу два игрока уфимского «Толпара» — вратарь Даниил Тарасов и форвард Александр Оськин, а также новички главной команды «Салавата Юлаева» — защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.

Турнир пройдёт в Сочи с 26 по 28 мая, а перед ним состоится недельный сбор с участием 51 хоккеиста.

В «Кубке Черного моря» сыграют две команды России (красная и белая), а также Швейцарии и Дании.

