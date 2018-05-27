Собянин объяснил решение участвовать в выборах мэра Москвы ответственностью за свои начинания
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил решение вновь участвовать в выборах мэра в 2018 году беспокойством за начатые им проекты.
«Высока вероятность, что у твоего сменщика появятся иные приоритеты. Чтобы разобраться в огромном хозяйстве, ему — как в свое время и мне, — понадобится немало времени. В результате многие начинания превратятся в „долгострой“ или даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы могут оказаться напрасным» — написал мэр Москвы на своем сайте.
Он также попросил извинения у всех, кого он «не услышал или обидел», подчеркнув, что делал все «не из личных интересов, а из желания добра для москвичей».
Напомним, что вчера действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет участвовать в выборах мэра столицы, которые пройдут 9 сентября этого года.ОбществоВласть
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