Собянин снова пойдет в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра столицы, которые пройдут 9 сентября этого года, передает агентство «Москва».

Собянин заявил, что чувствует себя ответственным за проекты, реализация которых была начата в Москве и требует участия со стороны городских властей.

«Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали. Я чувствую огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе работаем над ними. Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро. (...) Я чувствую ответственность за то, чтобы наши школы были действительно самими лучшими в мире», — отметил он.

Напомним, Собянин попал в тройку лидеров в рейтинге влиятельности глав регионов РФ.