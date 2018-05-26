Турецкий блогер предложил номинировать Нижнекамск на премию мира

Турецкий блогер Кенан Гурбуз предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.



Ранее турецкие журналисты, которые делают сюжеты про Татарстан, посетили Нижнекамск, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

По мнению одного из журналистов, жители Нижнекамска — очень счастливые люди. Гурбуз отметил, что побывал во многих точках мира, но нигде не видел столько зелени.

«Кроме того, мне понравилось, что много народностей живут здесь в мире и согласии. Сейчас в мире очень много конфликтных зон, где люди воюют. Я даже предлагаю вам подать заявку на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск назвали городом мира», — рассказал блогер.



Ранее стало известно, что в Татарстане появится отдельный исполнительный орган власти по сохранению и развитию исторического наследия.