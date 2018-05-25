Бывший депутат Казгордумы может стать заместителем губернатора Кировской области

Министр экономического развития Кировской области Владислав Кадыров может быть назначен заместителем главы региона Игоря Васильева. Вопрос о согласовании нового зама будет обсуждаться на заседании комитета областного заксобрания.

Обсуждение новой должности и кандидатуры Кадырова пройдет 30 мая, передает «ФедералПресс».

Напомним, что Кадыров был депутатом Казанской гордумы с 2015 по 2017 год. В декабре минувшего года он был назначен министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. При этом он стал самым успешным министром региона по итогам 2017 года. Его доход составил 24,8 млн рублей.



