Среди министров Кировской области больше всех заработал глава Минэкономразвития Кадыров

Самым успешным министром Кировской области по итогам 2017 года стал глава Минэкономразвития региона Владислав Кадыров. Его доход составил 24,8 млн рублей.

Согласно опубликованной на сайте правительства декларации, жена министра заработала 710,9 тысячи рублей.

В собственности Кадырова находится трехкомнатная квартира площадью 172 кв. м. Также он задекларировал машино-место, кладовую комнату и «объект индивидуального жилищного строительства» на 40 кв. м.

Также совместно с женой чиновник владеет квартирой площадью 104,9 кв. м. Супруге министра также принадлежат два земельных участка площадью 1 036 и 447 кв. м.

Кроме того, она владеет половиной торгового павильона (72 кв. м) и долями в пяти нежилых помещениях.

Министр зарегистрировал на себя автомобиль BMW 7 Series 730d xDrive и снегоболотоход CF MOTO X8 EFI EPS.

Из отчета также следует, что министр имеет в пользовании четыре лесных участка площадью 2,5 тысячи кв. м каждый.

Напомним, что самым богатым вице-премьером области стал первый зампред правительства региона Александр Чурин. Он заработал за 2017 год 22,6 млн рублей. А вот доходы семьи губернатора области Игоря Васильева упали в 4,6 раза.