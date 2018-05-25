Глава ВС Удмуртии: вынести приговор бывшему главе республики рука не дрогнет

Председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов заявил, что суды республики готовы рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего главы УР Александра Соловьева. Судья подчеркнул, что у него не дрогнет рука вынести приговор экс-губернатору.

«Я сказал, что у меня рука не дрогнет вынести решение по данному делу. Более того, я могу принять это дело в свое производство, рассмотреть по первой инстанции», — цитирует Суханова газета «Известия Удмуртской Республики».

Глава ВС УР добавил, что ранее планировалось, что дело поступит в республику в декабре 2017 года, позже срок перенесли на май. Пока дело не поступало.

Суханов отметил, что дело может быть передано как Верховному суду Удмуртии, так и одному из районных судов. Это будет зависеть от статьи, инкриминируемой Соловьеву — получение взятки или мошенничество.

В марте Следственный комитет сообщил, что бывший глава Удмуртии обвиняется в получении взятки от строителей моста через реки Кама и Буй. По версии СКР, экс-губернатор получил 139 млн рублей.