На Украине запретили ТНТ, НТВ, «Первый канал» и «РИА Новости»

Украина внесла в санкционный список МИА «Россия сегодня», представительство «РИА Новости Украина». Также в списке запрещенных находится «Первый канал», НТВ, телеканал «Звезда», ТНТ и другие российские телеканалы.



Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины Петра Порошенко, в список запрещенных компаний попала компания «Интерселект», через которую осуществлялась хозяйственная деятельность «РИА Новости Украина» в Киеве.



Теперь украинские провайдеры должны блокировать доступ к сайтам этих агентств. Трансляция 76 российских каналов, которые запретил Нацсовет Украины, была прекращена еще в марте 2017 года.

Ранее суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.



Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.