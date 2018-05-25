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На Украине запретили ТНТ, НТВ, «Первый канал» и «РИА Новости»

03:13, 25.05.2018
На Украине запретили ТНТ, НТВ, «Первый канал» и «РИА Новости»
Фото: flickr.com

Украина внесла в санкционный список МИА «Россия сегодня», представительство «РИА Новости Украина». Также в списке запрещенных находится «Первый канал», НТВ, телеканал «Звезда», ТНТ и другие российские телеканалы.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины Петра Порошенко, в список запрещенных компаний попала компания «Интерселект», через которую осуществлялась хозяйственная деятельность «РИА Новости Украина» в Киеве.

Теперь украинские провайдеры должны блокировать доступ к сайтам этих агентств. Трансляция 76 российских каналов, которые запретил Нацсовет Украины, была прекращена еще в марте 2017 года.

Ранее суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.

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