X5 Retail Group обещал устроить к себе лучших студентов Университета Иннополис

Университет Иннополис и X5 Retail Group договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано министром информатизации и связи РТ Романом Шайхутдиновым и главным финдиректором X5 Retail Group Светланой Демяшкевич в рамках ПМЭФ-2018.

Предполагается, что компания и университет вместе создадут роботизированный магазин. Кроме того, они планируют разработать образовательные программы и устраивать лучших студентов в сеть, сообщает пресс-служба университета.

Ранее сообщалось, что Иннополис разработает проект такого магазина. Предполагается, что его создадут по примеру такого же магазина компании Amazon. X5 Retail Group владеет сетью магазинов «Пятерочка», которая в Иннополисе уже открылась в январе этого года.