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Иннополис разработает проект автоматизированного магазина

15:02, 22.05.2018
Иннополис разработает проект автоматизированного магазина
Фото: commons.wikimedia.org / Леся Полякова

Иннополис разработает проект автоматизированного магазина. Предполагается, что он будет создан по примеру такого же магазина компании Amazon.

«Аналогичный проект сегодня прорабатывается одной из самых крупных розничных сетей с Университетом Иннополис. Об этом пока рано говорить, я думаю, что по итогам форума в Санкт-Петербурге нам будет, о чем рассказать», — заявил министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабмине.

Он также рассказал, что сейчас обсуждается вопрос использования совместных ресурсов для робототехнической системы логистики.

Напомним, ранее в Иннополисе была запущена опытная зона сети 5G. На торжественном открытии присутствовал президент РТ Рустам Минниханов.

Технологии Татарстан
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