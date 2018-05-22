Иннополис разработает проект автоматизированного магазина

Иннополис разработает проект автоматизированного магазина. Предполагается, что он будет создан по примеру такого же магазина компании Amazon.

«Аналогичный проект сегодня прорабатывается одной из самых крупных розничных сетей с Университетом Иннополис. Об этом пока рано говорить, я думаю, что по итогам форума в Санкт-Петербурге нам будет, о чем рассказать», — заявил министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабмине.

Он также рассказал, что сейчас обсуждается вопрос использования совместных ресурсов для робототехнической системы логистики.

Напомним, ранее в Иннополисе была запущена опытная зона сети 5G. На торжественном открытии присутствовал президент РТ Рустам Минниханов.