Пожарная служба РТ выразила благодарность работникам КТЭЦ-3 за помощь в ликвидации пожара

Фото: Ринат Назметдинов

Государственная противопожарная служба по РТ направила благодарственное письмо в адрес ОАО «ТГК-16» за помощь в тушении пожара на территории завода ЖБИ. Предприятие расположено в 100 метрах от топливного цеха филиала энергокомпании — Казанской ТЭЦ-3.

— Первое сообщение о пожаре в пожарную охрану поступило от работников КТЭЦ-3, что позволило оперативно среагировать подразделениям пожарной охраны, — говорится в сообщении. В письме также отмечено, что работники станции приняли активное участие в прокладке и обслуживании двух магистральных линий, потому что водоисточников было недостаточно.

— Это значительно сократило время тушения пожара и предотвратило угрозу перехода пожара на КТЭЦ-3, — подчеркивается в благодарственном тексте.

— Объекты энергетики должны быть готовы ко всем возможным ситуациям. На КТЭЦ-3 периодически проводятся учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Поэтому коллектив станции не растерялся и сразу же предпринял меры по тушению огня. Это был жизненный урок для наших работников, — прокомментировал «Реальному времени» начальник топливного цеха Рафик Исханов.