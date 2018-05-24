ПСО «Казань» начнет строительство второй очереди Восточного в июне 2018 года

ПСО «Казань» начнет строительство второй очереди космодрома Восточный в июне 2018 года. «Роскосмос» в середине мая получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

Отмечается, что будет проводится работа по строительству стартового комплекса для РН «Ангара», которая позволит осуществить первый запуск данного типа ракет космического назначения в 2021 году.

Общий объем инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Ранее Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву посетил «Роскосмос». На совещании обсуждался весь спектр сотрудничества между РТ и корпорацией, в том числе и строительство второй очереди