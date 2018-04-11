Минниханов обсудил с гендиректором «Роскосмоса» строительство второй очереди космодрома «Восточный»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в рамках рабочей поездки в Москву посетил госкорпорацию «Роскосмос».

Как сообщает пресс-служба президента РТ, было проведено рабочее совещание, на котором обсуждался весь спектр сотрудничества между РТ и ГК «Роскосмос».

Кроме того, Минниханов на встрече с гендиректором «Роскосмоса» Игорем Комаровым обсудил вопросы строительства второй очереди космодрома «Восточный» и его инфраструктур.

В октябре 2017 года «Роскосмос» официально подтвердил, что ПСО «Казань» подготовит рабочую документацию и построит стартовый космический ракетный комплекс «Ангара». После критики этого решения Минниханов поручился за ПСО «Казань» в этом вопросе.