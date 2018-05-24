Объем фонда непрофильных активов составит около 2 триллионов рублей

Центробанк России создаст фонд непрофильных активов. Он будет пополняться до конца 2019 года. Его общий объем составит около 2 трлн рублей.

Фонд будет создан на базе банка «Траст». Туда будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, включая активы санируемых «Рост банка» и «Автовазбанка», а также часть активов после разделения «Промсвязьбанка».

Через 3—5 лет все активы будут ликвидированы, то есть проданы на рыночных условиях инвесторам.

Ранее предполагалось, что создание фонда непрофильных и плохих активов займет три месяца. Он может начать работать в июле 2018 года.