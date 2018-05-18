ЦБ РФ стал владельцем 100% «Автовазбанка»

Центробанк России стал владельцем 100% «Автовазбанка» в рамках предупреждения банкротства кредитной организации.

«Банк России приобрел акции Акционерного общества «Автовазбанк» у ПАО «Промсвязьбанк». В результате чего Банк России стал владельцем 100% обыкновенных акций Банка», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что «Автовазбанк» перейдет под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора с 5 апреля. После чего стало известно, что ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Банка России в финоздоровлении банка.