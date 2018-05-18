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ЦБ РФ стал владельцем 100% «Автовазбанка»

22:51, 18.05.2018
ЦБ РФ стал владельцем 100% «Автовазбанка»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России стал владельцем 100% «Автовазбанка» в рамках предупреждения банкротства кредитной организации.

«Банк России приобрел акции Акционерного общества «Автовазбанк» у ПАО «Промсвязьбанк». В результате чего Банк России стал владельцем 100% обыкновенных акций Банка», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что «Автовазбанк» перейдет под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора с 5 апреля. После чего стало известно, что ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Банка России в финоздоровлении банка.

ЭкономикаБанки
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