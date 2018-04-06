Глава «ФК Открытие»: фонд «плохих» активов начнет работать уже в июле

Создание фонда непрофильных и плохих активов займет три месяца. Он начнет работать в июле 2018 года. Об этом сообщил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Создание этой организации потребует от нас квартал, в июле банк непрофильных активов должен уже заработать и получить как раз на баланс ряд непрофильных для «ФК Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка» активов», — цитирует его РБК.

Задорнов отметил, что сначала непрофильные активы будут разделены и сгруппированы по отраслевому принципу, и следующие два месяца будет решаться вопрос, какие из них будут переданы в фонд плохих долгов.

2 апреля стало известно о создании Центробанком до конца года Фонда непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст». Объем данного фонда будет сопоставим с 1,1 трлн рублей. Он будет существовать не менее 3 лет, его профинансирует ЦБ.