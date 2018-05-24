В России могут ввести обязательные противопожарные декларации

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым согласился с предложением ввести механизм обязательной противопожарной декларации для опасных объектов.



По словам Титова, в декларации должен быть зафиксирован «четко понятный обеим сторонам» — бизнесу и проверяющим структурам — список требований, сообщает ТАСС.

«Было бы правильно разработать такие ориентиры, о которых вы говорите, понятные, прозрачные и эффективно работающие, но имея в виду, что техника и технологии быстро развиваются, меняются, они тоже должны быть гибкими и время от времени пересматриваться», — добавил Путин.

Нововведения направлены на предотвращение трагедий, подобных той, которая произошла в Кемерово, когда при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Ранее сообщалось, что МЧС дважды в год будет проводить учения по тушению пожаров для сотрудников торговых центров.

