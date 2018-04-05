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МЧС проведет учения по тушению пожаров для сотрудников торговых центров

06:25, 05.04.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
МЧС проведет учения по тушению пожаров для сотрудников торговых центров
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

МЧС проведет учения для сотрудников торговых центров и других мест скопления людей, во время которых спасатели и персонал отработают действия во время пожара. Такое поручение МЧС дала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках учений сотрудников торговых центров и других развлекательных учреждений научат пользоваться огнетушителями и объяснят, как вести себя в условиях задымления. Обучением персонала займутся департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС и департамент надзорной деятельности и профилактической работы, пишут «Известия».

По словам руководителя проектов систем безопасности Сергея Победоносцева, учения проведут в день, когда в заведении нет посетителей. Их продолжительность составит минимум шесть часов. Такие занятия должны проводиться два раза в год.

Эти меры направлены на предотвращение трагедий, подобных той, которая произошла в Кемерово, когда при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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