Главу альметьевского Департамента развития оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Альметьевске руководителя МАУ «Департамент развития» оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Сотрудники учреждения несвоевременно ответили на письменное обращение одного из заявителей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Нарушение выявили при прокурорской проверке. В отношении руководителя Департамента развития возбудили дело об административном правонарушении — нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

По закону письменное обращение, поступившее в госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня его получения. По результатам заявителю должны направить письменный ответ по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно открытым данным, альметьевский Департамент развития возглавляет Алексей Лазарев. Должность директора они занимает с 2022 года.

Департамент развития до января прошлого года назывался Департаментом ЖКХ. Он занимается организацией и проведением муниципального жилищного контроля, а также рассматривает претензии, жалобы, заявления, предложения учреждений, предприятий-участников деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и потребителей ЖКУ.

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Татьяна Демина