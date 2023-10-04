Исполком Альметьевска потерял 30 млн рублей на липовой поставке песко-соляной смеси

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Признаки состава преступления в сделках двух МУПов Альметьевского района усмотрели борцы с коррупцией казанского Кремля. Они установили, по контрактам на содержание дорог в 2021 году муниципалитет оплатил поставку 3 тысяч тонн песко-соляной смеси, а фактическая поставка составила лишь 900 тонн.



В целом за три года переплата составила более 30 млн рублей за 5 тысяч тонн указанной смеси, которая фигурировала лишь в договорах муниципального департамента жилищной политики и ЖКХ района и МУП «Главное управление автодорог». Об этом сегодня на брифинге в агентстве «Татмедиа» сообщил замначальника управления по антикоррупционной политике при раисе РТ Рустам Гаязов.

Замглавы исполкома Альметьевского района Дамир Яфизов realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Встреча с журналистами была посвящена результатам проверки Альметьевского района членами республиканской комиссии по противодействию коррупции.

Присутствующий на брифинге замглавы исполкома района Дамир Яфизов сообщил — 13 млн из переплаченных поставщикам смеси уже возвращены в бюджет.