Прокуратура Альметьевска направила представление главе исполкома из-за нападения собак на женщину

Альметьевская городская прокуратура завершила проверку по факту нападения бродячих собак на женщину с ребенком. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома по улице Шевченко.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, собаки покусали левую голень женщины.

— По факту ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных собак прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета Альметьевска представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Это уже не первое представление, которое городская прокуратура направляет в адрес главы исполкома Альметьевска Айнура Исхакова за этот месяц. Две недели назад прокуратура завершила проверку по факту нападения собак на ребенка по улице Джалиля. От руководителя исполкома также потребовали устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Айрат Назипов