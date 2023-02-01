Отдел МВД по Альметьевскому району Татарстана возглавил Олим Отакулов

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Отдел Министерства внутренних дел России по Альметьевскому району Татарстана возглавил полковник полиции Олим Отакулов. Приказ о его назначении подписан 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сегодня Олима Отакулова представили коллективу отдела. Начальник МВД по Татарстану Артем Хохорин заявил, что полковник полиции зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель.

До назначения начальном отдела МВД России по Альметьевскому району Олим Отакулов занимал аналогичную должность в Лениногорском районе. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Олим Отакулов родился в Самарканде в 1972 году. Образование получил в Казанском юридическом институте и Академии управления МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в должности милиционера роты ППСМ Заинского ГРОВД МВД РТ. Работал начальником отдела УУП и ПДН отдела МВД по Заинскому району Татарстана, заместителем начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД по Альметьевскому району, начальником полиции ОМВД по Лениногорскому району. Женат. Воспитывает дочь и сына.

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Татьяна Демина