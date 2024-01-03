Квартира в Альметьевске загорелась из-за гирлянды

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Короткое замыкание гирлянды на искусственной елке стало причиной пожара в квартире дома по улице Гафиатуллина в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В квартире горели мебель и вещи.

В МЧС попросили татарстанцев не включать несколько электроприборов одновременно и не оставлять без присмотра включенные гирлянды.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне из-за неосторожности при курении на пожаре в Рыбно-Слободском районе Татарстана погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Шумково.

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Айрат Назипов