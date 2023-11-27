На содержание сетей уличного освещения в Альметьевском районе Татарстана потратят более 61 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На содержание сетей уличного освещения с 2024 по 2026 годы в Альметьевском районе Татарстана потратят более 61 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Подрядчик должен будет осуществлять ежедневный обход и осмотр технического состояния линий электропередач, ремонтировать и усиливать заземляющие устройства, исправлять и заменять опоры и так далее.



Также необходимо выполнять монтаж электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 4 декабря. Итоги определят спустя два дня, 6 декабря.



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Маргарита Головатенко