В Татарстане на элеваторном комплексе погиб 19-летний машинист — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане после гибели 19-летнего машиниста на территории товарной линии Кузайкинского элеваторного комплекса в Альметьевском районе возбудили уголовное дело по статье 143 УК России (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Происшествие случилось 17 февраля. По версии следствия, при перекачке зерна работник провалился в задвижку зернотока, после чего его засыпало продукцией. В результате полученных травм он скончался на месте.

Фото: СУ СКР по Татарстану

Это не первый случай гибели работников на производстве. В 2022 году в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 57-летнего рабочего в деревне Илебер Сабинского района на производственной площадке ООО «Лен». По версии следствия, оператор на ленте по производству льноволокна поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной причине был затянут в пространство между роликом и лентой транспортера.



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Татьяна Демина