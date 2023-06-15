СК просит ареста для начальника пожарной части Альметьевска по делу о взятке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

СК просит ареста для начальника пожарно-спасательной части №15 Альметьевска Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС, задержанного 14 июня по подозрению в получении взятки. Ходатайство уже поступило, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Альметьевского городского суда.

По версии следствия, Денис Грезнев получил взятку от жительницы района «за составление кадровых документов и общее продвижение при официальном трудоустройстве» двух родственников взяткодательницы в пожарно-спасательные части №15 и №32 альметьевского филиала Федеральной противопожарной службы с целью получения официальной брони от призыва на военную службу для участия в СВО в период частичной мобилизации.

По данным источников «Реального времени», сумма взятки составляла 300 тысяч рублей. Она была якобы получена в сентябре — октябре 2022 года при посредничестве муниципального чиновника.

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Ирина Плотникова, Татьяна Демина