Альметьевский район Татарстана потратит почти миллион на мониторинг и анализ сообщений в группах и чатах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Альметьевский район Татарстана готов направить на комплексный мониторинг и анализ сообщений в открытых группах и чатах WhatsApp, Telegram и Viber почти 1 млн рублей. Финансирование обеспечат из муниципального бюджета.

От исполнителя власти требуют в течение пяти месяцев с момента подписания контракта вести мониторинг и анализировать сообщения и дискуссии в открытых группах и чатах мессенджеров, посвященные обсуждению актуальных социально-значимых тем и частичной мобилизации. По итогу должен составляться отчет.

Общее количество чатов, подлежащих мониторингу и анализу — как минимум 100. В них должно насчитываться не менее 20 тысяч участников.

В качестве объекта для мониторинга и анализа по контракту не рассматриваются публикации в Telegram-каналах, социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и YoutTube и комментарии к ним.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В течение трех дней после заключения контракта исполнитель должен представить реестр открытых групп и чатов для мониторинга с указанием их суммарной аудитории, характеристикой уровня активности и обоснованием принадлежности к Альметьевскому району. В числе документов также требуется описание источников и метода отбора для мониторинга.

Согласно одному из опросов, в столице Татарстана 55% работодателей не занимаются мониторингом соцсетей сотрудников. Каждый пятый контролирует интернет-активность работников.



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Татьяна Демина