О работниках Казанского вертолетного завода снимут фильм

О работниках Казанского вертолетного завода и их семьях снимут фильм. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В интервью РБК он отметил, что госкорпорация поможет отснять картину.

«Ростех» уже помог снять фильм «Балканский рубеж».

«Ну, он такой...Очень много крови — один кетчуп везде. Но тем не менее такой в американском стиле боевик», — отметил Чемезов.

Ранее стало известно, что в России ведется разработка «принципиально нового» вертолета, который объединит прежние наработки Казанского вертолетного завода и конструкторских бюро Миля и Камова.