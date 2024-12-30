Список персон

Яковлев Николай Юрьевич

Общая информация

Родился 31 июля 1971 года в Ростове-на-Дону.

Образование:
— Донской промышленно-технический колледж — профессиональное училище №8 при «Роствертоле»,
— Донской государственный технический университет по специальности «Технология и организация вертолетостроения».

Трудовая деятельность:

— 2011-2023 гг. — Ростовский вертолётный производственный комплекс «Публичное акционерное общество „Роствертол“», прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению.

— февраль 2023 — октябрь 2023 г. — первый заместителем генерального директора Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им.Н.И.Сазыкина.

— с октября 2023 г.— генеральный директор АО «Казанский вертолетный завод».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420085, ул. Тэцевская, д. 14
  • Телефон: (843) 549-66-99
  • Email: kvz@kazanhelicopters.com
  • Сайт: www.rhc.aero

Дата последнего обновления: 30.12.2024


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