Яковлев Николай Юрьевич
Общая информация
Родился 31 июля 1971 года в Ростове-на-Дону.
Образование:
— Донской промышленно-технический колледж — профессиональное училище №8 при «Роствертоле»,
— Донской государственный технический университет по специальности «Технология и организация вертолетостроения».
Трудовая деятельность:
— 2011-2023 гг. — Ростовский вертолётный производственный комплекс «Публичное акционерное общество „Роствертол“», прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению.
— февраль 2023 — октябрь 2023 г. — первый заместителем генерального директора Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им.Н.И.Сазыкина.
— с октября 2023 г.— генеральный директор АО «Казанский вертолетный завод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, ул. Тэцевская, д. 14
- Телефон: (843) 549-66-99
- Email: kvz@kazanhelicopters.com
- Сайт: www.rhc.aero
Дата последнего обновления: 30.12.2024