Санавиация Татарстана закупит «Ансат» на средства нацпроекта

Фото: Пресс-служба «Казанского вертолетного завода» / Валерий Соломахин

Служба санитарной авиации Татарстана получит произведенный в Казани вертолет «Ансат». Он будет приобретен на средства нацпроекта «Здравоохранение».

Закупка состоится до 2021 года, рассказала корреспонденту «Реального времени» заведующая отделом по организационно-методической консультативной работе республиканского центра медицины катастроф Лилия Чалая.

При этом она не уточнила, во сколько обойдется машина.

Заведующий отделением консультативной скорой медицинской помощи РКБ Рафаэль Нигматзянов также рассказал, что после получения финансирования по линии нацпроекта санавиация может летать без оглядки на стоимость вылетов. Один час полета, по его словам, обходится примерно в 166 тысяч рублей.

Напомним, что производимые на Казанском вертолетном заводе «Ансаты» и Ми-8 передаются национальной службе санитарной авиации в рамках проекта «Ростеха» (в который входит концерн «Вертолеты России»). Всего по стране до 2021 года планируется передать 150 вертолетов.