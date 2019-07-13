Казанский вертолет «Ансат» в стиле Aurus представят на МАКС-2019

Холдинг «Вертолеты России» и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали VIP-версию вертолета «Ансат». Модель в стиле Aurus будет представлена на авиасалоне МАКС-2019.

«Главное отличие этой версии вертолета в том, что его салон изготовлен в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами «Вертолетов России» и НАМИ», — цитирует «РИА Новости» слова представителя «Вертолетов России».

Отмечается, что цена люксового вертолета будет соответствовать средней по рынку для машин этого класса. Напомним, что Казанский вертолетный завод поставит правительству Башкирии более крупный Ми-8 в элитной комплектации за 435 млн рублей.

«В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Также создатели вертолета рассчитывают на интерес заказчиков, которые уже выразили свое намерение приобрести автомобиль Aurus», — отметили в «Вертолетах России».