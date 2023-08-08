КВЗ отбил в судах иск страховщика за жесткую посадку «Ансата» в Иваново

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта МЧС России

Страховщики проиграли не только первое дело, но и апелляцию

Девятый апелляционный суд Москвы отказал страховой компании «Согаз» в исковых требованиях к АО «Вертолеты России» и АО «Казанский вертолетный завод». Страховщики пытались выбить из компаний 205 миллионов рублей ущерба, причиненного жесткой посадкой вертолета «Ансат» на территории больницы в Иваново в 2021 году. Как следует из картотеки дел, разбирательства между сторонами продолжаются с 2022 года. Первый иск со стороны «Согаза» был зарегистрирован в прошлом октябре в Арбитражном суде Москвы.

Как говорится в материалах дела, воздушное судно «Ансат» принадлежало Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Вертолет 2021 года выпуска, который производят в Казани, был застрахован в «Согазе» на 217 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поводом для исковых требований стала жесткая посадка вертолета, которая произошла в августе 2021 года. Как сообщало РБК, «Ансат» работал в санитарной авиации. При посадке рядом с областной клинической больницей в Иваново у него сломался винт. Позже говорилось о поломке у судна шасси.

Сама же санитарная авиация в Ивановской области начала работу в 2020 году, на следующий год для этого и был приобретен казанский «Ансат». Он перевозил пациентов в больницы Иваново и Москвы. В момент инцидента никто не пострадал.

Заметим, что по итогам инцидента в ГТЛК посчитали ремонт машины экономически нецелесообразным, в связи с чем «Согаз», признав случай страховым, выплатил в пользу лизинговой компании страховку в 205 миллионов рублей. Эти же самые деньги страховщики потребовали как раз «Вертолетов России» и КВЗ. Но требуемую сумму они не получили, поэтому и пошли разбираться в Арбитраж.

К делу пришлось привлекать экспертов из АО «Эйрклэймс». Специалисты компании установили, что причиной повреждения вертолета является конструктивный недостаток в лопасти несущего винта. Поэтому в «Согазе» посчитали, что деньги можно взыскать с КВЗ и «Вертолетов России».

«Согазу» отказали в исковых требованиях из-за отсутствия отчета МАК

В первый раз Арбитражный суд Москвы отказал «Согазу» в исковых требованиях, потому что выводы, на которые ссылались страховщики, были предварительными, расследование Межгосударственного авиационного комитета еще не завершено, а финальный отчет МАК не представлен. Как говорится в решении, в такой ситуации невозможно сделать вывод о виновности ответчиков.

Этой же позиции придерживались и в Девятом апелляционном суде Москвы. Там постановили оставить решение московского Арбитражного суда без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Добавим, что МАК все так же не представил окончательный результат расследования по данному инциденту в Иваново. В данный момент на сайте комиссии есть лишь предварительные результаты, это можно считать лишь промежуточным отчетом.

Именно эти промежуточные отчеты МАК и изучило «Реальное время». В них говорится, что ЧП произошло при выполнении посадки вертолета на площадке Ивановской областной больницы. На борту «Ансата» находились 2 члена экипажа, никто не пострадал. Согласно отчету, вертолет вылетел для срочной помощи из Иваново в областную клиническую больницу. В ходе контрольного осмотра экипажем перед вылетом замечаний не выявлено, что подтверждается отметками в бортовом журнале воздушного судна. Перед вылетом на «Ансате» был проведена предполетная подготовка в полном объеме.

скриншот realnoevremya.ru из отчета Межгосударственного авиационного комитета

Как сообщается в отчете МАК, проблемы у вертолета начались после касания шасси поверхности площадки, возникла вибрация воздушного судна, которая впоследствии стала нарастать, и возникли поперечные колебания «Ансата».

скриншот realnoevremya.ru из отчета Межгосударственного авиационного комитета

Остановить это помогло отключение двигателей. В этот момент экипаж услышал звуки крушения вертолета. Оказалось, что у воздушного судна сломалась лопасть винта и разрушались рессоры и места крепления шасси.

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Дарья Пинегина