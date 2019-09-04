В Татарстане утвердили стратегию развития санавиации до 2024 года
Правительство Татарстана утвердило стратегию развития санитарной авиации в РТ до 2024 года.
Стратегия принята в целях реализации мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и обеспечения своевременности оказания экстренной медпомощи с использованием санавиации, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
В 2018 году воздушные суда санавиации в РТ совершили 193 вылета, большинство из которых (121) пришлись на медицинский вертолет «Ансат».
Всего в Татарстане находится 19 аэродромов и посадочных площадок. Также есть 40 вертолетных площадок, расположенных в медицинских организациях либо рядом с ними.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым