Путин показал Эрдогану Су-57, Су-35, Ка-62 и казанский Ми-38

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган посетили сегодня авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Российский лидер показал своему турецкому коллеге собираемый в Казани вертолет Ми-38.

В этом году Казанский вертолетный завод выставил на авиасалоне Ми-38 с люксовым салоном для VIP-покупателей.

Также главы государств ознакомились с новейшим российским истребителем Су-57, истребителем Су-35 и средним вертолетом Ка-62.

«Среди инноваций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, — актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь Эрдоган пригласил Путина на технофестиваль, который пройдет в Стамбуле во второй половине сентября. Он также похвастался сертификацией самолета Hürkuş и вертолета T-129-Х.