Товарооборот Татарстана и Китая в прошлом году составил $630 млн
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с членом Государственного совета Китая Ван Юном.
Так, глава РТ сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот Татарстана и КНР вырос на 10%, до $630 млн. В целом российско-китайский товарооборот в прошлом году увеличился на 24,5% и составил рекордные $108 млрд.
Также Минниханов в ходе встречи сообщил, что в июне текущего года в Харбине он примет участие в российско-китайском ЭКСПО и откроет Дни экономики и культуры Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее Ван Юн посетил Казанский вертолетный завод в сопровождении премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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