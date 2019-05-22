Товарооборот Татарстана и Китая в прошлом году составил $630 млн

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с членом Государственного совета Китая Ван Юном.



Так, глава РТ сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот Татарстана и КНР вырос на 10%, до $630 млн. В целом российско-китайский товарооборот в прошлом году увеличился на 24,5% и составил рекордные $108 млрд.

Также Минниханов в ходе встречи сообщил, что в июне текущего года в Харбине он примет участие в российско-китайском ЭКСПО и откроет Дни экономики и культуры Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Ван Юн посетил Казанский вертолетный завод в сопровождении премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.