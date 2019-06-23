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Появились кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ

09:25, 23.06.2019
Появились кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
Фото: скриншот видео телеканала "Звезда"

Опубликованы кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ, сообщает телеканал «Звезда».

Боеприпас поразил макет танка, погрешность составила не более нескольких десятков сантиметров. Генеральный конструктор «Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля» Виталий Щербина заметил, что ракета обладает повышенной боевой мощью.

Напомним, ранее сообщалось, что в России до конца текущего года планируется начать летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН.

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